Son dakika: Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testini başarıyla tamamladı.

AKILLI MÜHİMMATLARLA HAVALANDI

Daha önce birçok testi başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin ilk insansız taarruzi hava aracı olan Bayraktar AKINCI, ilk atış testi için kanat altındaki salanlarında Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen bir adet MAM-C, bir adet MAM-L ve ilk kez kullanılan bir adet MAM-T akıllı mühimmatları ile havalandı. Mühimmatlı uçuş test kampanyasının ilk uçuşu AKINCI PT-3 ile 17 Nisan'da icra edildi. 21 Nisan'da mühimmatlı ikinci test uçuşu yapılırken, 22 Nisan 2021'de ise ilk atışlar gerçekleştirilmiş oldu.

TAM İSABETLE VURDU

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen test sırasında AKINCI TİHA'dan lazer hedefleme ile gönderilen harp başlığı bulunmayan cansız test mühimmatlarının üçü de tam isabetle hedefleri vurmayı başardı.

SSB BAŞKANI PROF. DR. DEMİR DE KATILDI

Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk atış testine projeye liderlik eden SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in yanı sıra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı. Test için AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Roketsan ekibine ise Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit ile Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci liderlik etti.