Norveçli Dış Politika Uzmanı Asle Toje'den Bayraktar TB2 ve F-35 karşılaştırması

Türk SİHA'sı Bayraktar TB2’nin namı Norveç'e kadar uzandı. Norveçli Dış Politika Uzmanı Asle Toje, kritik bir Bayraktar TB2 ve F-35 karılaştırması yaptı ve aralarındaki farka dikkat çekti. Toje, "Norveç, F-35 sayısını düşürmeli ve buradan kalan para ile SİHA projelerine yatırım yapmalı." ifadelerine yer verdi. Dağlık Karabağ zaferi üzerinden SİHA'larımıza övgü yağdıran Asle Toje, "Bir F-35'in parası ile Ermeni hava savunmasını parçalara ayıran Türk üretimi Bayraktar TB2'den 22 adet alınabilir." ifadelerini kullanadı.

Türk SİHA'larının başarısı sahada kendini ispatladı. SİHA'lar Türkiye'nin iç ve dış operasyonları dahil Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de destanlar yazdı.

Türkiye'nin vatan savunması için aldığı Rus S-400'lere karşı pozisyon takınan ABD, ortağı olduğumuz F-35 projesinden Türkiye'yi skandal bir hamleyle çıkardı.

Ancak F-35'lerden daha fazla etkinliğe sahip Bayraktar TB2'ler Türkiye'nin elini güçlendirmiş durumda.

Bu bağlamda Norveçli Dış Politika Uzmanı Asle Toje, Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

"TB2'DEN 22 ADET ALINABİLİR"

Toje, "Norveç, F-35 sayısını düşürmeli ve buradan kalan para ile SİHA projelerine yatırım yapmalı." ifadelerine yer verdi.

Dağlık Karabağ zaferi üzerinden SİHA'larımıza övgü yağdıran Asle Toje, "Bir F-35'in parası ile Ermeni hava savunmasını parçalara ayıran Türk üretimi Bayraktar TB2'den 22 adet alınabilir." ifadelerini kullanadı.