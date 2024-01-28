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Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak?

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Giriş: 28.01.2024 11:03
Milli muharip uçak KAAN artık uçuş için gün sayıyor. KAAN ne zaman uçacak? Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak?
Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak?
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