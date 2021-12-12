12 Aralık 2021, Pazar
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METİ TSK’nın envanterine girdi! METİ’nin özellikleri neler?
Birçok özelliği bünyesinde barındıran mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha aracı "METİ" Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi. Böylece Mehmetçik sahada el yapımı patlayıcılara daha güvenli bir şekilde müdahale gerçekleştirebilecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.