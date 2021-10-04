04 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Lazer güdümlü Füze METE’den tam isabet!

Lazer güdümlü Füze METE’den tam isabet!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2021 16:52
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz’un ismi verilen ve testleri başarıyla süren Lazer Güdümlü Füze Sistemi METE, güvenlik güçlerine sahada önemli avantaj sağlayacak.

ROKETSAN tarafından geliştirilen METE, hedefini tam isabetten vurdu.

T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan İsmail Demir'in sosyal medya hesabı Twitter'dan tweetlediği ROKETSAN'ın da sosyal medya hesabından alıntıladığı paylaşımda Lazer Güdümlü Füze Sistemi METE ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Lazer Güdümlü Mini Füze METE geliyor

ROKETSAN'ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA'larda kullanılacak ve tek personel tarafından bombaatarla da ateşlenecek. METE füzemiz, Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak!"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lazer güdümlü Füze METE’den tam isabet!
Lazer güdümlü Füze METE’den tam isabet!
İşte TEKNOFEST’te birinci olan proje
İşte TEKNOFEST'te birinci olan proje
’’Çalışma Hayatım’’ hizmeti E-Devlet’te
''Çalışma Hayatım'' hizmeti E-Devlet'te
Dijital tehlike: Robot çağrılar!
Dijital tehlike: Robot çağrılar!
Türkiye’nin insansız hava aracı BAHA sınır bölgesinde!
Türkiye’nin insansız hava aracı BAHA sınır bölgesinde!
ACROB göreve başladı!
"ACROB" göreve başladı!
Telefon alacaklara güzel haber
Telefon alacaklara güzel haber
Instagram hesabınız çalınabilir!
Instagram hesabınız çalınabilir!
Türkiye’den yeni İHA hamlesi! BOYGA geliyor
Türkiye'den yeni İHA hamlesi! BOYGA geliyor
Yerli otomobil TOGG’un direksiyonda Aziz Sancar
Yerli otomobil TOGG'un direksiyonda Aziz Sancar
Karamollaoğlu’ndan TEKNOFEST’e ziyaret
Karamollaoğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret
TEKNOFEST’te son gün
TEKNOFEST'te son gün
Daha Fazla Video Göster