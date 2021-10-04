Lazer güdümlü Füze METE’den tam isabet!

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz’un ismi verilen ve testleri başarıyla süren Lazer Güdümlü Füze Sistemi METE, güvenlik güçlerine sahada önemli avantaj sağlayacak.

ROKETSAN tarafından geliştirilen METE, hedefini tam isabetten vurdu.

T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan İsmail Demir'in sosyal medya hesabı Twitter'dan tweetlediği ROKETSAN'ın da sosyal medya hesabından alıntıladığı paylaşımda Lazer Güdümlü Füze Sistemi METE ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Lazer Güdümlü Mini Füze METE geliyor

ROKETSAN'ın geliştirdiği ve testleri süren METE, İHA-İKA-İDA'larda kullanılacak ve tek personel tarafından bombaatarla da ateşlenecek. METE füzemiz, Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12'den vuracak!"