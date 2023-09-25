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Kablosuz kulaklıklara dikkat! Kulaklığın yaydığı radyasyon sağlığı olumsuz etkiliyor

A Haber
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Giriş: 25.09.2023 12:54
Son zamanlarda kablosuz kulaklık kullanımı yaygınlaştı. Ancak uzmanlar radyasyon tehlikesine karşı uyardı. Peki zararları neler? A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan akademisyen Doç. Dr. Ali Murat Kırık önemli değerlendirmelerde bulundu.
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