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İTÜ'lü öğrencilerden büyük başarı! NASA’dan kabul alan ilk ve tek Türk takımı oldular

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 13:02
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, Uzay Ekosistemi Projesi ile NASA'dan kabul alan ilk ve tek Türk takımı oldu. İTÜ Bellatrix Uzay Takımı, insanlı keşif aracı yarışmasına kabul edildi. Tasarlanan aracın 10 engeli aşarak verilen 5 görevi tamamlaması gerekiyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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