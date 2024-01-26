26 Ocak 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İTÜ'lü öğrencilerden büyük başarı! NASA’dan kabul alan ilk ve tek Türk takımı oldular
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, Uzay Ekosistemi Projesi ile NASA'dan kabul alan ilk ve tek Türk takımı oldu. İTÜ Bellatrix Uzay Takımı, insanlı keşif aracı yarışmasına kabul edildi. Tasarlanan aracın 10 engeli aşarak verilen 5 görevi tamamlaması gerekiyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.