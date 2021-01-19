İstanbulkart HES kodu eşleştirmesinde ticari izin talebi! Ne anlama geliyor? Uzmanlar uyardı

Kovid-19 tanılı ya da temaslı kişilerin toplu ulaşım araçlarını kullanmaması amacıyla, İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkart'lara HES kodu zorunluluğu getirildi. Ancak HES kodu ile İstanbulkartların eşleştirme işleminde alınan ticari bir izin tartışmalara sebep oldu. Öyle ki uzmanlar da bu konuda temkinli olunmasını tavsiye ediyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkart'lara HES kodu zorunluluğu getirildi. Ancak HES kodu ile İstanbulkartların eşleştirme işleminde alınan ticari bir izin kafaları karıştırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin istediği bu izin tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki bu talebin hukuki boyutu ne?

Avukat Mehmet Cem Koçak, "Bu ticari veri için paylaşım çok tehlikeli. Üçüncü kişilere satmak anlamına da geliyor." ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre daha sonra hukuki olarak zarar görmemek için atılabilecek bir adım var. Koçak, "Belediyeye yazılı olarak başvurmak ve bu iznin diğer bir şirket ve ticari kurumlarla paylaşılmamasını istemek gerekiyor tabi ki bu sizi korur" dedi.