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Deprem sonrası hayatı değişmişti: Barış Özbay tedaviyi bıraktı, telefon başındaki yaşamına döndü
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Deprem sonrası hayatı değişmişti: Barış Özbay tedaviyi bıraktı, telefon başındaki yaşamına döndü

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından üniversite eğitimini bırakarak gününün büyük bölümünü bilgisayar ve telefon başında geçiren 25 yaşındaki Barış Özbay, yaklaşık 3 aylık hastane tedavisinin ardından evine döndü. İlaçlarını kullanmayı bıraktığını ve yeniden telefon başında yaşamını sürdürdüğünü belirten Özbay, tedavi olmak istemediğini söyledi. Annesi Semra Özbay ile yaşayan Barış'ın öz bakımını da ihmal ettiği belirtildi.

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