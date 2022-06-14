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İlk Türk astronot olmak için 36 bin kişi kayıt yaptırdı

İHA
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Giriş: 14.06.2022 12:01
Milli Uzay Programı çerçevesinde ilk Türk astronot, 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) konferans veren Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzaya gitmek için kayıt yapanların sayısının 36 bin civarında olduğunu belirterek “Başvuruyu tamamlayanların sayısı ise 500’ü buldu. Bunun bini bulacağını düşünüyoruz. Uzaya gitmek için sadece iki kişi eğitim alacak ama bir kişi Uluslararası Uzay İstasyonu’na giderek orada deneylerimizi yapacak” dedi.
İlk Türk astronot olmak için 36 bin kişi kayıt yaptırdı
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