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24.09.2019

Göktürk uydusu kutsal toprakları görüntüledi |Video

Dünya’yı yaklaşık 700 kilometreden görüntüleyen GÖKTÜRK-2 uydusu, bu defa kutsal topraklar Mekke ve Medine'yi görüntüledi. Çekilen görüntülerde Mekke ve Medine çevresinde yapılan büyük yapılaşma gözler önüne seriliyor.

2012 tarihinde uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu, dünyadan yaklaşık 700 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri gönderme devam ediyor. GÖKTÜRK-2 uydusu bu defa Mekke ve Medine'yi uzaydan görüntüledi. Dünya üzerindeki yörüngesinde altıncı yılını tamamlayan GÖKTÜRK-2, uzaydaki görevine başarıyla devam ediyor.

GÖKTÜRK-2, 9 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 tarihlerinde kutsal topraklar Mekke ve Medine'yi görüntüledi. Dünyanın her yerinden görüntü alma ve iletişim konisi içinde aktarma kabiliyetine sahip olan GÖKTÜRK-2, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda Türkiye'nin uydu görüntüsü ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılıyor. Yaklaşık 640 kilometrelik bir şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebilecek kadar yüksek hızlı bir veri haberleşmesine sahip olan uydu, dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 98 dakikada tamamlıyor.

Uydu TSK'nın ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimini de karşılıyor.

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