Elon Musk sonrası Twitter nasıl değişti?

X harfi ile Twitter'ın 15 yıllık marka değerine nasıl darbe vuruldu? Tweet ve retweetler tarih oluyor. Yerine post ve repost mu geliyor? Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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