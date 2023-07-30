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Elon Musk sonrası Twitter nasıl değişti?

A Haber
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Giriş: 30.07.2023 16:47
X harfi ile Twitter'ın 15 yıllık marka değerine nasıl darbe vuruldu? Tweet ve retweetler tarih oluyor. Yerine post ve repost mu geliyor? Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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