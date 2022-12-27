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Dünya yeni enerjinin eşiğinde

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Giriş: 27.12.2022 08:41
Güncelleme:27.12.2022 08:41
Dünyada enerji krizi yaşanırken Türkiye dışa bağımlılığı azaltmak için doğal gaz ve petrolün yanında toryum madenine de yöneldi. Öyle ki geleceğin temiz enerji kaynağı toryumun, uranyumun yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Dünyanın en büyük ikinci toryum rezervine sahip olan Türkiye'de bu yönde ciddi çalışmalar yürütülüyor. Çünkü ülkemizin sahip olduğu 790 bin ton toryum rezervinin bugünkü karşılığı 120 trilyon dolar. Detaylar Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirecek toryum özel dosyası haberimizde...

Yerin altında yatan cevher YERİN ALTINDA YATAN CEVHER

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