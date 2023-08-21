21 Ağustos 2023, Pazartesi
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Dolandırıcılar yeni yöntemlerine yapay zekayı da alet etti
Vatandaşların emeklerine farklı yollara göz diken dolandırıcılar bu kez yöntemlerine "yapay zekayı" da alet etti. Peki yapay zeka teknolojisiyle dolandırıcılık nasıl yapılıyor? Dolandırıcılar tuzaklarına düşürdüklerini nasıl kandırıyor? Yapay zekayla dolandırıcılığa karşı hangi tedbirler alınabilir? Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan anlattı.