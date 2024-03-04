04 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Dikey havalanan yerli İHA! Gençler TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Dikey havalanan yerli İHA! Gençler TEKNOFEST'e hazırlanıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2024 13:44
Bursa Teknik Öniversitesi öğrencileri yerli dikey iniş ve kalkış yapabilen İHA projesi yaptı. Geniş piste ihtiyaç duymadan iniş ve kalkış yapabiliyor. Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin projeleri neler? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konukları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dikey havalanan yerli İHA!
Dikey havalanan yerli İHA!
Onlar gökyüzünün çelik kanatları
Onlar gökyüzünün çelik kanatları
Siber güvenliğin yıldızları tespit edilecek!
Siber güvenliğin yıldızları tespit edilecek!
Düşünce gücüyle komut verdi!
Düşünce gücüyle komut verdi!
Küpe şeklinde işitme cihazı üretildi
Küpe şeklinde işitme cihazı üretildi
Yapay zeka temelli milli lazer silahı Alka!
Yapay zeka temelli milli lazer silahı Alka!
Gözlük sanal etki gerçek! Aman dikkat
Gözlük sanal etki gerçek! Aman dikkat
Numaraların yerini sanal kimlik mi alıyor?
Numaraların yerini sanal kimlik mi alıyor?
Beyin çipi denemesi! İnsana yerleştirildi
Beyin çipi denemesi! İnsana yerleştirildi
Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak?
Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak?
NASA’dan kabul alan ilk ve tek Türk takımı oldular
NASA’dan kabul alan ilk ve tek Türk takımı oldular
Yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri
Yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri
Daha Fazla Video Göster