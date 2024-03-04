Dikey havalanan yerli İHA! Gençler TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Bursa Teknik Öniversitesi öğrencileri yerli dikey iniş ve kalkış yapabilen İHA projesi yaptı. Geniş piste ihtiyaç duymadan iniş ve kalkış yapabiliyor. Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin projeleri neler? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konukları aktardı.

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