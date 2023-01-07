07 Ocak 2023, Cumartesi
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Cam duvar ile evlerde güvenlik tehdidi! Wi-Fi üzerinden evler izlenebilir
Teknoloji hayatımızın bir gerçeği ancak bu gerçek zaman zaman tartışmalı icatları da beraberinde getirebiliyor. Kanada'da geliştirilen bir sistem evde bile güvende olmadığımızı ortaya koyacak cinsten. Geliştirilen sistemle evinizin duvarlarının arkasında neler olduğu takip edilebiliyor. Başka bir deyişle duvarlar cama dönüşüyor, görüntüleriniz kayıt altına alınıp bilgileriniz çalınabiliyor.