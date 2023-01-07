07 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Cam duvar ile evlerde güvenlik tehdidi! Wi-Fi üzerinden evler izlenebilir

Cam duvar ile evlerde güvenlik tehdidi! Wi-Fi üzerinden evler izlenebilir

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2023 08:57
Teknoloji hayatımızın bir gerçeği ancak bu gerçek zaman zaman tartışmalı icatları da beraberinde getirebiliyor. Kanada'da geliştirilen bir sistem evde bile güvende olmadığımızı ortaya koyacak cinsten. Geliştirilen sistemle evinizin duvarlarının arkasında neler olduğu takip edilebiliyor. Başka bir deyişle duvarlar cama dönüşüyor, görüntüleriniz kayıt altına alınıp bilgileriniz çalınabiliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cam duvar tehdidi! Evler izlenebilir
"Cam duvar" tehdidi! Evler izlenebilir
Togg’dan yeni tasarım! Beyond X ABD’de tanıtıldı
Togg'dan yeni tasarım! Beyond X ABD'de tanıtıldı
Gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet
Gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet
SİPER 100 kilometre öteden vurdu
SİPER 100 kilometre öteden vurdu
TUSAŞ Genel Müdürü A Haber’de
TUSAŞ Genel Müdürü A Haber'de
AKINCI’dan nokta atış
AKINCI’dan nokta atış
SpaceX yeni uydusunu böyle fırlattı
SpaceX yeni uydusunu böyle fırlattı
Dünya yeni enerjinin eşiğinde
Dünya yeni enerjinin eşiğinde
ANKA-3’ün özellikleri neler?
ANKA-3’ün özellikleri neler?
Akıncı bu kez ’Gökçe’ ile vurdu
Akıncı bu kez 'Gökçe' ile vurdu
Yerin altında yatan cevher
Yerin altında yatan cevher
İnsansı Robot Müzesi, İstanbul’ Avcılar’da açıldı
İnsansı Robot Müzesi, İstanbul' Avcılar'da açıldı
Daha Fazla Video Göster