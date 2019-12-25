Bor madeninden 'yanmaz jel' üretildi
Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan yaptığı açıklamada, yangınla ilgili yerli teknolojilerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Çalışmalardaki temel prensibin, Türkiye'de var olan kaynakların kullanılması olduğunu vurgulayan Soyhan, "Ülkemizde bor madeninin bulunduğu ortamları değerlendirerek bunların ekonomiye kazandırılması anlamında bor bazlı yangın söndürücüler ve bor bazlı yangın geciktiriciler üzerine çalışıyoruz. Bor bazlı yangın geciktirici ürünlerin yüzeylere kaplanmasıyla yangına olan direnç artıyor. İçinde bor bulunan formülleri yüzeylere uyguladığımızda yüzeylerin yanmaya olan direncinde önemli bir artış görüyoruz. Amacımız 30, 60 ve 90 dakika direnç sağlayan, bor bazlı insan sağlığına zarar vermeyen bir kimyasal ürünün geliştirilmesi." dedi.
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