25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.12.2019

Bor madeninden 'yanmaz jel' üretildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yangın Güvenliği Bölümünce yangına maruz kalan bölgelerdeki direnci artırmak amacıyla bor madeninden jel üretildi. Jel yangın sektöründe dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye'deki kaynaklarla çözüm önerileri geliştirecek.

Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan yaptığı açıklamada, yangınla ilgili yerli teknolojilerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalardaki temel prensibin, Türkiye'de var olan kaynakların kullanılması olduğunu vurgulayan Soyhan, "Ülkemizde bor madeninin bulunduğu ortamları değerlendirerek bunların ekonomiye kazandırılması anlamında bor bazlı yangın söndürücüler ve bor bazlı yangın geciktiriciler üzerine çalışıyoruz. Bor bazlı yangın geciktirici ürünlerin yüzeylere kaplanmasıyla yangına olan direnç artıyor. İçinde bor bulunan formülleri yüzeylere uyguladığımızda yüzeylerin yanmaya olan direncinde önemli bir artış görüyoruz. Amacımız 30, 60 ve 90 dakika direnç sağlayan, bor bazlı insan sağlığına zarar vermeyen bir kimyasal ürünün geliştirilmesi." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bor madeninden 'yanmaz jel' üretildi
Bor madeninden 'yanmaz jel' üretildi
Lise öğrencilerinden büyük başarı! Bor madeninden ürettiler
Lise öğrencilerinden büyük başarı! Bor madeninden ürettiler
PARS ve KAPLAN TSK'ya teslim edildi
PARS ve KAPLAN TSK'ya teslim edildi
Akıncı ve Bayraktar TB2 hasret giderdi
Akıncı ve Bayraktar TB2 hasret giderdi
Twitter’daki güvenlik açığını buldu! O isim A Haber’e konuştu…
Twitter’daki güvenlik açığını buldu! O isim A Haber’e konuştu…
Google ve YouTube çöktü mü? Canlı yayında anlattı
Google ve YouTube çöktü mü? Canlı yayında anlattı
Bayraktar o görüntüleri yıllar sonra paylaştı
Bayraktar o görüntüleri yıllar sonra paylaştı
Türkiye'den flaş 'Google' açıklaması
Türkiye'den flaş 'Google' açıklaması
Kamikaze İHA'lar TSK envanterine giriyor
Kamikaze İHA'lar TSK envanterine giriyor
YouTuberlar artık vergi ödeyecek! 500 bin TL...
YouTuberlar artık vergi ödeyecek! 500 bin TL...
Selçuk Bayraktar'dan Teknofest açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan Teknofest açıklaması
T-70 motorunun özellikleri neler?
T-70 motorunun özellikleri neler?
Daha Fazla Video Göster