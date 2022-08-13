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Bayraktar TB2 SİHA posta pulu oldu: Litvanya'nın en popüler pulu

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Giriş: 13.08.2022 16:27
Türkiye'nin yerli teknolojiyle ürettiği Bayraktar TB2 insansız hava araçları tüm dünyanın gündeminde. Litvanyalılar, Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'ya Bayraktar TB2'lerden bağış yapmak istedi. Litvanya Posta Teşkilatı da, Türk İHA'sı için özel bir posta pulu bastı.
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Bayraktar TB2 SİHA posta pulu oldu
Bayraktar TB2 SİHA posta pulu oldu
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