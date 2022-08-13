13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Bayraktar TB2 SİHA posta pulu oldu: Litvanya'nın en popüler pulu
Türkiye'nin yerli teknolojiyle ürettiği Bayraktar TB2 insansız hava araçları tüm dünyanın gündeminde. Litvanyalılar, Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'ya Bayraktar TB2'lerden bağış yapmak istedi. Litvanya Posta Teşkilatı da, Türk İHA'sı için özel bir posta pulu bastı.