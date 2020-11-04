04 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları Bayraktar Akıncı TİHA uzak meydana iniş-kalkış testini başarıyla tamamladı

Bayraktar Akıncı TİHA uzak meydana iniş-kalkış testini başarıyla tamamladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2020 18:18
Güncelleme:04.11.2020 18:23
BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) bugün yapılan test uçuşunda bir ilki gerçekleştirdi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "AKINCI Testlerine devam ediyor.Bugün ilk defa; Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi. Semalarımızda Hür ve Özgür." paylaşımını yaptı.

Çorlu'dan havalanan AKINCI, Yer Kontrol İstasyonu(YKİ)bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi.

Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim Merkezi'nde test faaliyetleri devam eden Bayraktar AKINCI TİHA, ortalama 20 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen sistem tanımlama testlerinin ardından Yer Kontrol İstasyonu(YKİ) bulunmayan bir başka piste iniş ve kalkış kabiliyetinin test edilmesi amacıyla uzak meydana ulaştı.

YKİ bulunmayan meydanda tam otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamlayarak bir ilki gerçekleştiren AKINCI, daha sonra Çorlu'ya geri döndü.

"TAM OTONOM İNİŞ KALKIŞI DA BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ"

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "AKINCI Testlerine devam ediyor.Bugün ilk defa; Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi. Semalarımızda hür ve özgür." paylaşımını yaptı.

Bayraktar Akıncı TİHA'dan sevindirici haber
Bayraktar Akıncı TİHA'dan sevindirici haber
Zırhlı araçların eğitimi nasıl oluyor?
Zırhlı araçların eğitimi nasıl oluyor?
İşte yerli otomobil TOGG
İşte yerli otomobil TOGG
A Haber Fatih Sondaj Gemisi’nde
A Haber Fatih Sondaj Gemisi’nde
Türk SiHA’ları Scud’ları tarihe gömdü
Türk SiHA’ları Scud’ları tarihe gömdü
Çanakkale'de Kanuni heyecanı! Türk bayraklarıyla...
Çanakkale'de "Kanuni" heyecanı! Türk bayraklarıyla...
ZMA'nın modernizasyonu tamamlandı
ZMA'nın modernizasyonu tamamlandı
MUKAS ne işe yarıyor?
MUKAS ne işe yarıyor?
Atmaca füzesinde sona gelindi
Atmaca füzesinde sona gelindi
TSK'dan düşmanı titretecek flaş hamle!
TSK'dan düşmanı titretecek flaş hamle!
Başkan Erdoğan TEKNOFEST ödüllerini takdim etti
Başkan Erdoğan TEKNOFEST ödüllerini takdim etti
Bankacılığı bıraktı milyonlarla oynuyor
Bankacılığı bıraktı milyonlarla oynuyor
Daha Fazla Video Göster