17 Kasım 2022, Perşembe
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ASELSAN: 'KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur!
ASELSAN, Türk savunma sanayisinin gücüne güç katmaya devam ediyor. Yerli ve milli firmamız ASELSAN’ın geliştirdiği ve büyük sükse yapan Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi KORKUT’tan göğüsleri kabartan, düşmana ismindeki heybet gibi korku salan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımında "KORKUT'an bir yanımız olduğu doğrudur." ifadelerinin yer aldığı görüntülerde KORKUT’un gece yarısı seri ateşleme anları büyük beğeni topladı.