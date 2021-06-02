Anne ve babalara oyun uyarısı! Çevrimiçi oyunlarda hangi riskler var?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi çocukların indirdiği oyunlara karşı anne ve babaları uyardı. Ofis, çocukların oyun oynarken harcama yapma ihtimaline karşı ailelerin düzenli olarak kredi kartı ekstrelerini kontrol etmesi gerektiğini hatırlattı. Yapılan araştırmada oyunların sadece güvenilir kaynaklardan indirilmesinin de önemi anlatıldı. Peki lisansız oyunlarda hangi riskler var? Çevrimiçi oyunlarda hangi riskler var? Uygulama içi satın alım nasıl önlenir? A Haber'e konuk olan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç yanıtladı.

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