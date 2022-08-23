23 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Teknoloji Videoları AKINCI TİHA'da hangi silahlar var? 9 silahıyla havalandı

AKINCI TİHA'da hangi silahlar var? 9 silahıyla havalandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2022 16:42
Baykar tarafından milli ve özgün olarak üretilen AKINCI TİHA bir ilki daha gerçekleştirdi. Baykar tarafından milli ve özgün olarak üretilen AKINCI TİHA'ya ROKETSAN üretimi TEBER güdüm kiti entegre edildi. AKINCI TİHA 9 silah istasyonu da dolu bir şekilde havalandı. Baykar tarafından yayınlanan videoda, tüm silah istasyonları yüklü AKINCI'nın TEBER-82 mühimmatıyla denizdeki hedefi başarıyla imha ettiği görülüyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ve Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AKINCI TİHA’da hangi silahlar var?
AKINCI TİHA'da hangi silahlar var?
AKINCI TİHA 9 silahıyla havalandı
AKINCI TİHA 9 silahıyla havalandı
TikTok uygulaması özel bilgileri izliyor!
TikTok uygulaması özel bilgileri izliyor!
Akıllı cihazlar kişisel verileri topluyor mu?
Akıllı cihazlar kişisel verileri topluyor mu?
Rusya savaş robotunu tanıttı
Rusya savaş robotunu tanıttı
İHA’lar “Yeşil Vatan”ı koruyor
İHA’lar “Yeşil Vatan”ı koruyor
Bayraktar TB2 SİHA posta pulu oldu
Bayraktar TB2 SİHA posta pulu oldu
WhatsApp’tan yeni güncelleme
WhatsApp'tan yeni güncelleme
Türkiye çip üretebilir mi?
Türkiye çip üretebilir mi?
Alman medyasından Türkiye itirafı!
Alman medyasından Türkiye itirafı!
Yeni çip krizi kapıda mı?
Yeni çip krizi kapıda mı?
Çakır için tarih belli oldu
"Çakır" için tarih belli oldu
Daha Fazla Video Göster