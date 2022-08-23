AKINCI TİHA'da hangi silahlar var? 9 silahıyla havalandı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak üretilen AKINCI TİHA bir ilki daha gerçekleştirdi. Baykar tarafından milli ve özgün olarak üretilen AKINCI TİHA'ya ROKETSAN üretimi TEBER güdüm kiti entegre edildi. AKINCI TİHA 9 silah istasyonu da dolu bir şekilde havalandı. Baykar tarafından yayınlanan videoda, tüm silah istasyonları yüklü AKINCI'nın TEBER-82 mühimmatıyla denizdeki hedefi başarıyla imha ettiği görülüyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ve Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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