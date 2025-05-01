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A Haber Modern Şehirler | Geleceğin başladığı yer: Bilişim Vadisi

A Haber Modern Şehirler | Geleceğin başladığı yer: Bilişim Vadisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 15:47
A Haber’in ekrana taşıdığı Modern Şehirler programı Türkiye’nin tarihi ve kültürel açıdan zengin doğayla bütünleşen ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmiş yeşil ve sürdürülebilir şehirlerinin hikayelerini anlatıyor. Bölgeyi bilişim ile kalkındıran Bilişim Vadisi sadece bir şehre değil Türkiye’nin teknoloji yatırımlarına ciddi katkılar sağladı.
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A Haber Modern Şehirler | Geleceğin başladığı yer: Bilişim Vadisi
Geleceğin başladığı yer: Bilişim Vadisi
Geleceğin başladığı yer: Bilişim Vadisi
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