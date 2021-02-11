A Haber görüntüledi! İşte Türkiye'nin ilk sürücüsüz otobüsü

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez bindiği, Türkiye'nin ilk sürücüsüz otobüsü çok konuşulmuştu. A Haber ekibi, Bursa'da o sürücüsüz otobüse bindi. Sürücüsüz otobüs ne zaman trafiğe çıkacak? Yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs nasıl çalışıyor? Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı. Yerli otobüsün özelliklerini ürün müdürü Mustafa Çoban anlattı. İşte Türkiye'nin ilk sürücüsüz otobüsü...

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez bindiği, Türkiye'nin ilk sürücüsüz otobüsü çok konuşulmuştu. A Haber ekibi, Bursa'da o sürücüsüz otobüse bindi. Sürücüsüz otobüs ne zaman trafiğe çıkacak? Yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs nasıl çalışıyor? Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı. Yerli otobüsün özelliklerini ürün müdürü Mustafa Çoban anlattı. İşte Türkiye'nin ilk sürücüsüz otobüsü...