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A Haber görüntüledi! İşte Türkiye'nin ilk sürücüsüz otobüsü

A Haber
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Giriş: 11.02.2021 15:22
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez bindiği, Türkiye'nin ilk sürücüsüz otobüsü çok konuşulmuştu. A Haber ekibi, Bursa'da o sürücüsüz otobüse bindi. Sürücüsüz otobüs ne zaman trafiğe çıkacak? Yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs nasıl çalışıyor? Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı. Yerli otobüsün özelliklerini ürün müdürü Mustafa Çoban anlattı. İşte Türkiye'nin ilk sürücüsüz otobüsü...

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez bindiği, Türkiye'nin ilk sürücüsüz otobüsü çok konuşulmuştu. A Haber ekibi, Bursa'da o sürücüsüz otobüse bindi. Sürücüsüz otobüs ne zaman trafiğe çıkacak? Yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs nasıl çalışıyor? Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı. Yerli otobüsün özelliklerini ürün müdürü Mustafa Çoban anlattı. İşte Türkiye'nin ilk sürücüsüz otobüsü...

A Haber görüntüledi! İşte Türkiyenin ilk sürücüsüz otobüsü A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! İŞTE TÜRKİYE'NİN İLK SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜSÜ
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