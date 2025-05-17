ZTK’nın özel konukları! Deprem çocukları kupa heyecanına ortak oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinin çok özel konukları vardı. 6 Şubat depremlerinde kolları bacakları ampute edilen çocuklar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin karşıladığı protezleriyle seremoniye çıktı. Ardından da kendilerine ayrılan tribünden maçı izlediler. Mutluluklarına diyecek yoktu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN