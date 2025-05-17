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ZTK’nın özel konukları! Deprem çocukları kupa heyecanına ortak oldu

ZTK’nın özel konukları! Deprem çocukları kupa heyecanına ortak oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 11:10
Ziraat Türkiye Kupası finalinin çok özel konukları vardı. 6 Şubat depremlerinde kolları bacakları ampute edilen çocuklar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin karşıladığı protezleriyle seremoniye çıktı. Ardından da kendilerine ayrılan tribünden maçı izlediler. Mutluluklarına diyecek yoktu.
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ZTK’nın özel konukları! Deprem çocukları kupa heyecanına ortak oldu
Deprem çocukları kupa heyecanına ortak oldu
Deprem çocukları kupa heyecanına ortak oldu
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