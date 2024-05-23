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ZTK'da dev final! Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

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Giriş: 23.05.2024 23:02
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor, 89. dakikada Pepe'nin attığı golle Beşiktaş karşısında 2-2'lik skorla beraberliği sağladı.
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