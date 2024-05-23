Ziraat Türkiye Kupası finalinde 5 gollü düello! Zafer Beşiktaş'ın

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Turkuvaz Medya'nın yayımcılığını yaptığı kritik mücadele gol düellosuna sahne oldu. Siyah beyazlı ekip maçı son dakikalarda bulduğu golle maçı kazanarak kupanın sahibi oldu.

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