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Ziraat Türkiye Kupası finalinde 5 gollü düello! Zafer Beşiktaş'ın

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 23:07
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Turkuvaz Medya'nın yayımcılığını yaptığı kritik mücadele gol düellosuna sahne oldu. Siyah beyazlı ekip maçı son dakikalarda bulduğu golle maçı kazanarak kupanın sahibi oldu.
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde 5 gollü düello!
Ziraat Türkiye Kupası finalinde 5 gollü düello!
Beşiktaş 3-2 Trabzonspor
Beşiktaş 3-2 Trabzonspor
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
Beşiktaş 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 2-1 Trabzonspor
Beşiktaş 1-1 Trabzonspor
Beşiktaş 1-1 Trabzonspor
Beşiktaş 0-1 Trabzonspor
Beşiktaş 0-1 Trabzonspor
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