Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Denizlispor'u eleyen Trabzonspor'un rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Denizlispor'u penaltılarla eleyen Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Bordo mavililer Beşiktaş'ı hem kendi evinde hem de deplasmanda 3-2'lik skorla yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmaları ise 4-5-6 Şubat tarihlerinde oynanacak ve maçlar ATV-A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.