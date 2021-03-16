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Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Başakşehir maçı A Spor CANLI izle
Vodafone Park'ta saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı iki lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazandı.
Beşiktaş'ta kupa maçı öncesi Gökhan Töre ile Cenk Tosun'un sakatlığı bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Utku, Rıdvan, Vida, Welinton, Rosier, Necip, Josef, Ljajic, Larin, N'Koudou, Aboubakar.
Medipol Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Epureanu, Ponck (Duarte), Ömer Ali, Berkay, Mehmet, Giuliano, Deniz, Visca, Demba Ba.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE - ASPOR
10 YILDIR KUPAYA HASRET
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazandı.
2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.
Beşiktaş, 2011-2012'de 4. kademede elendi. Bir sonraki sezon 5. kademede kupaya veda eden siyah-beyazlı takım, 2013-2014 sezonunda 4. kademede elenmekten kurtulamadı.
Siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten sonraki 3 sezonda kupaya son 16 turunda veda etti. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen siyah-beyazlı ekip, kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alınan maça çıkmayınca hükmen mağlup sayıldı ve kupadan elendi. Beşiktaş, karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle bir sene kupadan men edildi ve 2018-2019'da organizasyonda yer alamadı.
Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda kupadan elendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 kez final oynayan Beşiktaş, 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.
BAŞAKŞEHİR CEPHESİ
Ligde zor günler geçiren Medipol Başakşehir de Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmeyi hedefliyor..
Sakatlıkları süren; Caicara, Bolingoli, Fernandes, Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir bu maçta takımdaki yerini alamayacak. Brezilyalı sağ bek Rafael'in durumu ise belirsizliğini koruyor.
Turuncu lacivertliler, Turgutluspor, Tuzlaspor ve Fenerbahçe'yi geçerek adını yarı finale yazdırmıştı.