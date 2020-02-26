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26.02.2020

Zeki Uzundurukan: Liverpool Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyor

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Ana Haber programında Trabzonspor'un gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Liverpool, Uğurcan'ın peşini bırakmıyor." ifadelerini kullandı.​

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