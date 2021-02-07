Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran paylaşım

Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dünya devlerinin radarına girdi. Türkiye'de de dillerden düşmeyen Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takdir topladı.

Trabzonspor'dan Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından yeniden formuna kavuştu.

Sezon başından itibaren Fransa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkartan Yazıcı, Milli forma ile de kalitesini gösterdi. Dünya devlerini peşine takan Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Yazıcı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım futbolseverler tarafından beğeni topladı.

Yusuf Yazıcı Trabzon sokaklarında futbol oynadığı dönemden, Lille forması ile Milan'ı devirdiği mücadeleye kadar önemli anların videolarının yer aldığı paylaşımda "Zaman hızla akar ama tutku sonsuza kadar kalır..." ifadelerine yer verdi.