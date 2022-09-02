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Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da! Yıldız oyuncu sezon sonuna kadar kiralandı

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Giriş: 02.09.2022 09:05
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transferde gaz kesmiyor. Bordo-mavililer Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Trabzonspor, eski futbolcusunu cuma günü özel uçakla İstanbul'a getirecek. Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek.
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