02 Eylül 2022, Cuma
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Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da! Yıldız oyuncu sezon sonuna kadar kiralandı
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transferde gaz kesmiyor. Bordo-mavililer Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Trabzonspor, eski futbolcusunu cuma günü özel uçakla İstanbul'a getirecek. Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek.