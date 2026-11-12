4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında yeni detaylar! Enkaz parçaları eve isabet etti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkisinde, 2'nci Kara Havacılık Alayı'na ait Skorsky tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 eğitim pilotu ve 1 astsubay şehit oldu. Helikopterin parçalarının yakındaki bir evin üzerine düşmesi nedeniyle panik yaşayan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen vatandaşların ardından bölgede güvenlik amacıyla elektrikler kesildi. A Haber muhabiri Mehmet Türel, olay yerinden son gelişmeleri aktardı.