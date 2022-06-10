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Yeni TFF Başkanı kim olacak? 2 yarışacak! İşte o isimler

DHA
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Giriş: 10.06.2022 10:10
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) için başkanlık yarışında isimler belli oldu. Mehmet Büyükekşi'den sonra Pazarspor'un eski başkanı Hüseyin Yangın da başkanlık için dilekçe verdi. 307 delegesi bulunan TFF Genel Kurulu'nda 155 oy alan çoğunluk sağlayacak.
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