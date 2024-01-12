Yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanacağını açıkladı. 20 Süper Lig stadyumunda altyapı kurulumları tamamlanırken uygulamanın nasıl işleyeceği de belli oldu.

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