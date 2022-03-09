09 Mart 2022, Çarşamba
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Xavi'den Galatasaray açıklaması! Efsane başarı istiyor
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, "Galatasaray maçını kazanmalıyız. Galatasaray'ı yenmek ve bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz" dedi.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinin teknik direktörü Xavi Hernandez ve Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.