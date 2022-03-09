09 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Xavi'den Galatasaray açıklaması! Efsane başarı istiyor

Xavi'den Galatasaray açıklaması! Efsane başarı istiyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2022 16:56
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, "Galatasaray maçını kazanmalıyız. Galatasaray'ı yenmek ve bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz" dedi.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinin teknik direktörü Xavi Hernandez ve Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Xavi’den Galatasaray açıklaması
Xavi'den Galatasaray açıklaması
MHK’nin hakem kararının perde arkası
MHK'nin hakem kararının perde arkası
Kalbim evlatlarımla olacak
"Kalbim evlatlarımla olacak"
Haaland’ın transferinde flaş gelişme!
Haaland'ın transferinde flaş gelişme!
MHK’den radikal karar! 13 hakemin üstü çizildi
MHK'den radikal karar! 13 hakemin üstü çizildi
Dolmabahçe’de puanlar paylaşıldı!
Dolmabahçe'de puanlar paylaşıldı!
Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak
Galatasaray deplasmanı kolay olmayacak
Toroğlu yorumladı: İrfan Can’a verilen kırmızı kart doğru mu?
Toroğlu yorumladı: İrfan Can'a verilen kırmızı kart doğru mu?
İsmail Kartal ve Abdullah Avcı’nın planı hazır!
İsmail Kartal ve Abdullah Avcı'nın planı hazır!
Torrent: Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım
Torrent: "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım"
Torrent’e sert eleştiri! Marifetmiş gibi...
Torrent'e sert eleştiri! "Marifetmiş gibi..."
Arda Turan ve Feghouli kadroya alınmadı!
Arda Turan ve Feghouli kadroya alınmadı!
Daha Fazla Video Göster