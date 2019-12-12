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12.12.2019

Wolverhampton Beşiktaş CANLI anlatım İZLE

Grupta bir iddiası bulunmayan siyah beyazlılar İngiliz temsilcisi karşısından prestij maçına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6'ncı ve son maçında Beşiktaş deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton'a konuk olacak. Molineux Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Taraflar saat 23'te başlayacak ve beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

Grupta bir iddiası bulunmayan siyah beyazlılar İngiliz temsilcisi karşısından prestij maçına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi K Grubu 6'ncı ve son maçında Beşiktaş deplasmanda İngiliz ekibi Wolverhampton'a konuk olacak. Molineux Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

Taraflar saat 23'te başlayacak ve beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

WOLVERHAMPTON BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

İki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler şu şekilde:

WOLVERHAMPTON: Ruddy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Vinagre, Dendoncker, Neves, Moutinho, Neto, Cutrone

BEŞİKTAŞ: Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Rebocho, Erdem, Oğuzhan, Lens, Güven, Boyd, Umut

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