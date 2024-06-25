25 Haziran 2024, Salı
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Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel vefat etti
Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel (71) Bodrum’da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. aAkyarlar Mahallesi’nde yaşayan eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel, saat 16.00 sıralarında göğüs ağrısı şikayetiyle evinde fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Hacı Demirel yaşamını yitirdi. Hastaneye gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, aldığı acı haber karşısında derin üzüntü yaşadı. Ali Hacı Demirel’in cenazesi defin için havayoluyla İstanbul’a gönderileceği belirtildi.