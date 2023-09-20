Vincenzo Montella TFF yetkilileri ile İstanbul’da bir araya geldi

A Milli Takım’da Vincenzo Montella dönemi adım adım yaklaşıyor… Alman teknik adam Stefan Kuntz ile yollarını ayırma kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım’ın başına Vincenzo Montella’yı getiriyor. Daha önce Türkiye’de Adana Demirspor’u çalıştıran tecrübeli teknik adam İstanbul Beşiktaş’taki bir otelde TFF yetkilileri ile bir araya geldi.