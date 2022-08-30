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Valerien Ismael'den futbolcularına dolaylı yoldan uyarı: Rakibe 'Geri dönecekler' hissiyatını vermememiz lazım

İHA
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Giriş: 30.08.2022 09:07
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 3-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından bazı anlarda oyundaki kontrolü kaybettiklerini ifade etti. Dolaylı yoldan oyuncularına uyarıda bulunan Ismael, "Oyun içerisinde kontrolü daha fazla tutmamız gerekiyor, daha fazla kontrol olması gerekiyor. Rakibe 'Geri dönecekler' hissiyatını vermememiz lazım” diye konuştu.
Valerien Ismael’den futbolcularına dolaylı yoldan uyarı: Rakibe ’Geri dönecekler’ hissiyatını vermememiz lazım
Valerien Ismael'den futbolcularına dolaylı yoldan uyarı: Rakibe 'Geri dönecekler' hissiyatını vermememiz lazım
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