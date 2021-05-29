Ünlü futbol yorumcusu ve maç spikeri hayatını kaybetti! Fikret Engin kimdir ve ölüm sebebi ne?

Ünlü maç spiker ve futbol yorumcusu Fikret Engin hayatını kaybetti. "Bay Tahmin" programıyla hafızalara kazınan Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden spor spikeri Fikret Engin için taziye dileklerinde bulundu.

Spor dünyasının sevilen ismi Fikret Engin hayatını kaybetti. Haberi Gökhan Dinç sosyal medya hesabından duyurdu.

Dinç paylaşımında "Fikret Engin kardeşimizi kaybettik. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TV8'in sevilen Bay Tahmin programının sunucusu Fikret Engin 25 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda bulunuyordu. Engin, şeker komasına girmesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

ACUN ILICALI: MEKANIN CENNET OLSUN

Televizyoncu Acun Ilıcalı da Fikret Engin'in ölüm haberi sonrası 'Mekanın cennet olsun' notuyla bir paylaşım yaptı.







ARKADAŞI MURAT ÖZARI SON DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI

Engin'in yıllarca birlikte program yaptığı kader arkadaşı Murat Özarı, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Canım kardeşim, kader arkadaşım yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor...







Dualarınızı eksik etmeyin...Allah yardımcın olsun fikretim..." ifadelerini paylaşmıştı.



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN FİKRET ENGİN İÇİN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden spor spikeri Fikret Engin için taziye dileklerinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında, "Ülkemizin değerli spor spikerlerinden Fikret Engin'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri başta olmak üzere tüm spor medyasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

FİKRET ENGİN KİMDİR

Fikret Engin, 1973 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Medya ile tanışmasının ardından bir süre sonra İstanbul'a taşınmıştır. Yeditepe'de çeşitli medya kuruluşlarında farklı görevler almıştır. ATV, Star TV, Super FM ve Teleon TV gibi gibi kanallarda çalışmıştır. Ancak o TV8'de ekranlara gelen Bay Tahmin programıyla özdeşleşmiştir.





Acun Ilıcalı'nın TV8'i satın almasından önce kanalda aktif olarak görev almıştır. Başta futbol maçları olmak üzere, boks, muay thai ve mma gibi spor müsabakalarını seslendirmiştir. Ancak Acun Ilıcalı'nın kanalı satın almasından sonra da görevi sürmüştür.



Bazı milli maçlarda spikerlik yapmaya devam etmiştir. Ayrıca Ilıcalı'nın veteranlar halı saha ligini de Murat Özarı ile birlikte spikerliğini yapmıştır. Bugüne kadar 3000'in üzerinde spor müsabakasını sunduğunu söylemiştir. Aslen Bursalı'dır.





1973 yılında dünyaya gelmiştir. Fikret Engin yaşı 48'dir. Bursa'da bir akrabasının yanında tekstil mağazasında çalışırken AS TV idarecileri tarafından keşfedilmiştir. Ardından uzun yıllar Bursa AS TV'de programlar yapmıştır. Daha sonra birçok televizyon programı ve bunun yanı sıra radyo programında da sunucu olarak görevlerde bulunmuştur.