Uğurcan Çakır: “Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim”

Galatasaray’ın yeni transferi milli kaleci Uğurcan Çakır, Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çakır, “Taraftarın sevgisine layık olmak için Galatasaray formasıyla terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Galatasaray’la uzun yıllar başarılı olmayı hedefliyorum” dedi. Adaptasyon sürecinin hızlı geçtiğini vurgulayan Çakır, takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını belirtti. Eski kaleci Muslera ile iletişimde olduklarını anlatan Uğurcan, onun başarılarını örnek aldığını ifade etti. Ayrıca Çakır, kuzeninin vefatı nedeniyle galibiyeti ona armağan ettiğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN