13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Uğurcan Çakır: “Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim”
Uğurcan Çakır: Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim

Uğurcan Çakır: “Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 21:12
Galatasaray’ın yeni transferi milli kaleci Uğurcan Çakır, Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çakır, “Taraftarın sevgisine layık olmak için Galatasaray formasıyla terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Galatasaray’la uzun yıllar başarılı olmayı hedefliyorum” dedi. Adaptasyon sürecinin hızlı geçtiğini vurgulayan Çakır, takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını belirtti. Eski kaleci Muslera ile iletişimde olduklarını anlatan Uğurcan, onun başarılarını örnek aldığını ifade etti. Ayrıca Çakır, kuzeninin vefatı nedeniyle galibiyeti ona armağan ettiğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uğurcan Çakır: Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim
Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim
“Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim”
Okan Buruk: İkinci yarı oyuna ağırlığımızı koyduk
Okan Buruk: “İkinci yarı oyuna ağırlığımızı koyduk"
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
12 Dev Adam Riga’da tarih yazıyor!
12 Dev Adam Riga'da tarih yazıyor!
12 Dev Adam Yunan basınında!
12 Dev Adam Yunan basınında!
Başkan Erdoğan’dan 12 Dev Adama tebrik telefonu!
Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adama tebrik telefonu!
Tekirdağ’da 12 dev adam coşkusu!
Tekirdağ’da 12 dev adam coşkusu!
Isparta 12 Dev Adam’la coştu!
Isparta 12 Dev Adam’la coştu!
Bu çocuklar her şeyi hak ediyorlar
"Bu çocuklar her şeyi hak ediyorlar"
Yağmur çamur dinlemediler 12 Dev Adam için tek yürek oldular!
Yağmur çamur dinlemediler 12 Dev Adam için tek yürek oldular!
Başkent tek yürek! 12 Dev Adam Ankara’yı salladı
Başkent tek yürek! 12 Dev Adam Ankara’yı salladı
Osmaniye ayakta! 12 Dev Adam zaferle coşturdu
Osmaniye ayakta! 12 Dev Adam zaferle coşturdu
Daha Fazla Video Göster