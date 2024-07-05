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UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral'a iki maç ceza

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2024 13:50
Avusturya maçında attığı gol sonrası 'Bozkurt' işareti yapan Merih Demiral'a UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştı. UEFA skandal bir karara imza atarak Demiral'a 2 maç ceza verdi.
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