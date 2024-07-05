UEFA'dan skandal karar! Bozkurt selamı veren Merih Demiral'a iki maç ceza! Başkan Erdoğan'dan maç kararı

Avusturya maçında attığı gol sonrası 'Bozkurt' işareti yapan Merih Demiral'a UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştı. UEFA skandal bir karara imza atarak Demiral'a 2 maç ceza verdi. Başkan Erdoğan'dan Merih Demiral'ın yaptığı Bozkurt selamına dair önemli bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar....

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