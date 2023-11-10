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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı nasıl etkiledi? İşte güncel sıralama, Türkiye’nin yeri…

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Giriş: 10.11.2023 09:09
UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı sona erdi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets'e konuk olurken Beşiktaş sahasında Bodo Glimt ile karşılaştı. Maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da değişti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mağlubiyeti ülke puanını nasıl etkiledi? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum ve Türkiye'nin yeri...
UEFA ülke puanı sıralaması değişti!
UEFA ülke puanı sıralaması değişti!
Kara Kartal evinde dağıldı! Beşiktaş 1-2 Bodo Glimt
Kara Kartal evinde dağıldı! Beşiktaş 1-2 Bodo Glimt
Kanarya yara aldı! Ludogorets 2-0 Fenerbahçe
Kanarya yara aldı! Ludogorets 2-0 Fenerbahçe
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