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Türkiye’de 18 yılda sporda neler değişti? Büyük dönüşüm ve gelişme

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2021 15:15
Güncelleme:11.05.2021 15:16
Son 18 yılda Türkiye'de birçok alanda değişim ve dönüşüm yaşandı. Bu alanların ön sıralarında spor geliyor. Toplam spor tesisi 2002 yılında bin 575 iken 2020 yılında 3 bin 903'e çıktı. Lisanslı sporcu sayısı 2002 yılında 278 bin iken 2020 yılında 8 milyon 329 bin 340 oldu. Yüzme havuzu sayısı 2002 yılında 46 iken 2020 yılında 278 oldu. Spor salonu sayısı 2002 yılında 372 iken 2020 yılında 904 oldu. Lisanslı kadın sporcular 2002 yılında 66 bin 356 iken 2020 yılında 1 milyon 729 bin 558 oldu. Atletizm pisti sayısı 2002 yılında 12 iken 2020 yılında 56 ya yükseldi. Stadyum sayısı 2002 yılında 277 iken 2020 yılında 350 arttı. Futbol sahası sayısı 2002 yılında 578 iken 2020 yılında bin 500 e yükseldi. İşte Son 18 yılda sporda nelerin değiştiğinin kanıtı…
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