Türkiye Arnavutluk maçı canlı anlatım |Video
Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri 7. maçında İstanbul'da Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Moldova'yı 4 golle geçen A Milli Takım H Grubu'nda lider...
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda taraftarı karşısında Arnavutluk karşısına çıkacak olan Şenol Güneş'in öğrencilerinde hedef mutlak 3 puan... A Milliler 14 Ekim'de deplasmanda karşılaşacakları Fransa maçı öncesi bir sürpriz yaşamak istemiyor.
TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Taraftarlar saat 21.45'te başlayacak Türkiye Arnavutluk maçının canlı anlatımını https://www.ahaber.com.tr/canli-skor/turkiye-arnavutluk-maci-16409464 sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan TRT1 ekranında naklen yayınlanacak maçın istatistiklerini, kadro bilgilerini, gol ve ya golleri ile ÖZET anlatımına haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.
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