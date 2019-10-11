Türkiye Arnavutluk maçı canlı anlatım |Video

Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri 7. maçında İstanbul'da Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Moldova'yı 4 golle geçen A Milli Takım H Grubu'nda lider... Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda taraftarı karşısında Arnavutluk karşısına çıkacak olan Şenol Güneş'in öğrencilerinde hedef mutlak 3 puan... A Milliler 14 Ekim'de deplasmanda karşılaşacakları Fransa maçı öncesi bir sürpriz yaşamak istemiyor. Taraftarlar saat 21.45'te başlayacak Türkiye Arnavutluk maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan TRT1 ekranında naklen yayınlanacak maçın istatistiklerini, kadro bilgilerini, gol ve ya golleri ile ÖZET anlatımına haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz. Kritik maç önce A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.

Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri 7. maçında İstanbul'da Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Moldova'yı 4 golle geçen A Milli Takım H Grubu'nda lider...

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda taraftarı karşısında Arnavutluk karşısına çıkacak olan Şenol Güneş'in öğrencilerinde hedef mutlak 3 puan... A Milliler 14 Ekim'de deplasmanda karşılaşacakları Fransa maçı öncesi bir sürpriz yaşamak istemiyor.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Taraftarlar saat 21.45'te başlayacak Türkiye Arnavutluk maçının canlı anlatımını https://www.ahaber.com.tr/canli-skor/turkiye-arnavutluk-maci-16409464 sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan TRT1 ekranında naklen yayınlanacak maçın istatistiklerini, kadro bilgilerini, gol ve ya golleri ile ÖZET anlatımına haberimizin içerisindeki link üzerinden erişebilirsiniz.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇININ CANLI ANLATIM VİDEO