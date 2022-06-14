14 Haziran 2022, Salı
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Türkiye - Litvanya maçı saat 21.45'te
Türkiye - Litvanya canlı anlatım | UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bugün A Milli Futbol Takımı ile Litvanya ile İzmir’de karşılaşıyor. Peki, Türkiye - Litvanya maçı hangi kanalda, nerde, saat kaçta, maçın hakemi kim? Türkiye - Litvanya karşılaşmasına dair son dakika gelişmelerini ve canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...