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Türkiye Kupası ve Süper Kupa Turkuvaz Medya'da! TFF resmen açıkladı: Yeni format...

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 18:00
Türkiye Kupası ve Süper Kupa yeni sezonda da Turkuvaz Medya'da olacak. Heyecan dolu maç A Spor ve ATV'den naklen yayınlanacak.
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