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Türk futbolunun acı günü! Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer hayatını kaybetti

A Haber
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Giriş: 22.12.2020 09:13
Güncelleme:22.12.2020 09:17
Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım detayları canlı yayında aktardı.

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

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